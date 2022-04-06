«Мы начнем все сначала»: Малькова просила мужа Макеевой вернуться к ней

До знакомства с Анастасией Макеевой бизнесмен Роман Мальков жил в Словении. Там у него были жена Светлана и четверо детей. В мае прошлого года предприниматель женился на актрисе и счастлив в браке.

Несмотря на это, Светлана Малькова просила экс-мужа вернуться к ней. Переписку экс-супругов опубликовала в своем телеграм-канале помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина.

«Ром, мне так одиноко. Помнишь, как мы с тобой проводили вечера? Видео из лифта было. Ты хотел прилететь еще, но границы были закрыты. 17 лет не могли пройти бесследно же… Возвращайся. Мы начнем все сначала», — написала Малькова.

Напомним, в середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Она обосновалась в Сиэтле. В Сети предполагают, что многодетная мама стала членом секты. Роман Мальков тем временем обратился к общественности с просьбой о помощи. Он уверяет, что бывшая жена вывезла детей за океан нелегально.

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