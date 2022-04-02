«А вот офис «Микрософт»: уехавшая в США Малькова рассмешила пользователей Сети своим знанием английского языка

Недавно многодетная мама перебралась из Словении в Америку.

В марте Светлана Малькова удивила своих фолловеров. Многодетная мама вместе с тремя детьми неожиданно для всех перебралась из Словении в США.

Сначала семья отдохнула в Майами, а после отправилась в Сиэтл. Именно там, по словам Светланы, они планируют жить. Художница хочет открыть школу рисования, а также собирается выйти замуж.

Накануне Светлана с детьми отправилась в Белвью – город в штате Вашингтон. Кадрами из путешествия она поделилась с подписчиками. Правда, некоторых пользователей Сети рассмешило то, как она произнесла название популярной по всем мире компании.

«Посмотрите, какая сегодня прекрасная погода. А вот впереди офис «Микрософт». Вот он», — сказал за кадром Малькова.

Напомним, ранее помощница Анастасии Макеевой обнародовала доходы Светланы Мальковой.

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