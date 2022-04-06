«Сеют бездуховную шнягу»: Кормухина высказалась о недружественных флагах на «Крокусе» Агаларова

По словам певицы, во всяком бизнесе есть только доля бизнеса, а все остальное - политика.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковала бизнесмена Араза Агаларова за большое количество недружественных флагов на «Крокусе», которым владеет предприниматель.

«Во всяком бизнесе есть доля бизнеса, а все остальное — политика. Они сеют бездуховную шнягу. Люди по-другому сейчас мыслят. Именно в культуре и в решении национального вопроса лежит проблема России. У нас, как известно, даже слово русский нельзя было сказать много лет». Ольга Кормухина

Кормухина заметила, что у нее много друзей из разных конфессий и национальностей.

«И они не понимают, почему нельзя было говорить слово русский. Этим бы просто закончилась русская культура. Правда не бывает у каждого своя. Она всегда одна», — заявила исполнительница.

По словам Кормухиной, у русских есть идея, за которую они готовы сегодня умирать.

«А их идеи основаны на ненависти. Мы готовы обнимать весь мир, но не весь мир мы приемлем. Мир извращенцев не наш. Сегодня отмолчаться ни у кого не получится. Всем придется принять позицию. Правду из жизни выгонять не надо. Точка невозврата уже пройдена», — сказала Кормухина.

Ранее стало известно, что Араз Агаларов не убрал флаги недружественных государств с «Крокуса». Многие посчитали, что их количество на здании просто зашкаливает.

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