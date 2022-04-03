«Агаларов – непростая фигура»: Кормухина — о количестве флагов недружественных стран на «Крокусе»

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» нелестно отозвалась об отце музыканта Эмина Агаларова Аразе. Он известный в постсоветском пространстве бизнесмен.

Ольга Кормухина разместила фото, как сегодня выглядит ТЦ Vegas Crocus City Hall. Данный торговый центр в Красногорске принадлежит как раз Аразу Агаларову. Количество флагов недружественных государств на здании, как она считает, зашкаливает.

«Агаларов — это очень непростая фигура! И в шоу-бизнесе его сынок Эмин во всю рулит! Может, он занимается русской культурой? Я не в курсе». Ольга Кормухина

Напомним, что Араз Агаларов – российский и азербайджанский предприниматель. Он один из богатейших людей, как в своей стране, так и в России.

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