Стилист Бузовой рассказал, чем заменить сбежавший из России масс-маркет
Видео
Быстро и вкусно: как приготовить красный соус песто
Видео

«Агаларов – непростая фигура»: Кормухина — о количестве флагов недружественных стран на «Крокусе»

Как отметила певица, сын бизнесмена Эмин вовсю рулит в шоу-бизнесе.

«Агаларов – непростая фигура»: Кормухина — о количестве флагов недружественных стран на «Крокусе»
Ольга Кормухина. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» нелестно отозвалась об отце музыканта Эмина Агаларова Аразе. Он известный в постсоветском пространстве бизнесмен.

ТЦ Vegas Crocus City Hall
ТЦ Vegas Crocus City Hall. Фото: «Телеграм» Ольги Кормухиной

Ольга Кормухина разместила фото, как сегодня выглядит ТЦ Vegas Crocus City Hall. Данный торговый центр в Красногорске принадлежит как раз Аразу Агаларову. Количество флагов недружественных государств на здании, как она считает, зашкаливает.

«Агаларов — это очень непростая фигура! И в шоу-бизнесе его сынок Эмин во всю рулит! Может, он занимается русской культурой? Я не в курсе».

Ольга Кормухина

Напомним, что Араз Агаларов – российский и азербайджанский предприниматель. Он один из богатейших людей, как в своей стране, так и в России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Крокус"АзербайджанАраз АгаларовОльга КормухинаЭмин Агаларов