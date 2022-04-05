«Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей родины, а прыщи проходят»: Кормухина – о телеведущем

По словам певицы, ее мало волнует судьба телеведущего.

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковала телеведущего Ивана Урганта, который уехал в Израиль, но недавно вернулся.

«Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей родины, а прыщи проходят». Ольга Кормухина

Как отметила Ольга Кормухина, она не случайно в своих соцсетях в шутку переименовала программу «Вечерний Ургант» в «Вечерний патриот».

«Каждый сам решает, сарказм это был или нет. В этом отношении главное — понимание вопроса. Он вроде уехал на лечение. Ну а почему не вроде, а четко об этом нельзя было сказать. Это половинчатое отношение. Не мое дело судить, куда он ездил. Мое дело как патриота дать оценку его поступку. Меня, если честно, мало волнует судьба Вани Урганта», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что Иван Ургант на несколько недель уезжал в Израиль. Не так давно он вернулся. Правда, идут слухи, что телеведущий собирается эмигрировать с семьей в Израиль.

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