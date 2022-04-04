Новости шоу-бизнеса: Андрееву отстранили от эфира, Галкин и Собчак публично поругались, Кормухина съязвила в адрес Урганта

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне звезда Первого канала Екатерина Андреева вспомнила, как ее однажды отстранили от эфира. Тем временем Ксения Собчак и Максим Галкин устроили публичную перепалку в Сети, а Ольга Кормухина придумала новое название программе Ивана Урганта.

Об этих и других новостях, которые стали самыми популярными среди читателей 3 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Екатерина Андреева вспомнила, как ее отстранили от эфира на Первом

Лицо Первого канала – Екатерина Андреева однажды, а дело было в 2009-м, оказалась на грани увольнения. Причиной всему стало недопустимое поведение диктора. В Сети ходят слухи, что вернул к работе ведущую Владимир Путин.

«Наверное, это такой первый случай в истории. Но я не знаю, мне это доподлинно неизвестно. Давайте думать, что это может быть так, а может не так. Но я знаю одно, что я вернулась», — рассказала Андреева Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

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Максим Галкин и Ксения Собчак устроили перепалку в Сети из-за родственников

Ксения Собчак и Максим Галкин устроили публичную перепалку в Сети. Вначале Ксения Собчак решила вдруг рассказать про отца Максима Галкина. В своем телеграм-канале она просветила народ, что Александр Александрович полтора года был депутатом Госдумы.

Юморист же посоветовал Ксении Собчак поговорить для начала со своей мамой и узнать, как она неожиданно для всех обогнала в списках на депутатское кресло Александра Галкина.

Ольга Кормухина съязвила в адрес Ивана Урганта

Недавно стало известно, что Иван Ургант вернулся из Израиля, где проводил отпуск. По слухам, скоро начнутся записи его программы «Вечерний Ургант».

«С нетерпением ждем в эфире программу «Вечерний патриот!» — съязвила певица Ольга Кормухина.

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Владимир Пресняков-старший рассказал о внебрачных детях

Музыкант Владимир Пресняков-старший в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о возможном разводе с женой Еленой.

«Я очень боюсь телепередач. Как только что-то скажешь, как через два дня где-нибудь в Усть-Каменогорске объявятся внебрачные дети. Какое-нибудь жилье в Испании, где живут непонятные тайные жены с детьми», — сказал Пресняков-старший.

Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет с детьми

Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике с принцем Уильямом и старшими детьми.

Правнук Елизаветы II как две капли воды похож на своего отца принца Уильяма, а его сестренка принцесса Шарлотта пошла миловидной внешностью в маму — герцогиню Кембриджскую.

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