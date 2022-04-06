«Есть специальные органы, они все видят и смотрят»: Плющенко отреагировал на молчание Тутберидзе

Как отметил фигурист, ему совсем не интересна информация об американской недвижимости наставницы.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на действия своей коллеги Этери Тутберидзе, которая до сих пор никак не высказывалась о ситуации на Украине.

«А мне-то зачем это? Есть, кто за этим наблюдает, кто за этим смотрит. Есть специальные органы. Я думаю, что они это все видят и смотрят. Насчет ее американской недвижимости – я ничего не знаю и мне это не интересно». Евгений Плющенко

Напомним, что Этери Тутберидзе не так давно удалили из своих соцсетей фото с российским флагом. С чем это было связано, она не пояснила.

Между тем известно, что у наставницы есть дом в Америке. Кроме того, в США большую часть года проводит ее единственная дочь фигуристка Диана Дэвис.

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