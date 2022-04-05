«Где ты будешь строить катки? Здесь или в Майами»: Жигалова назвала Тутберидзе самой хитрой

Журналистка Алена Жигалова в программе «Агония шоубиза» нелестно отозвалась о тренере Этери Тутберидзе.

«Самой хитрой из уехавших и пропавших оказалась Этери Тутберидзе. У нее из соцсетей пропал интересный пост. В нем она рассказывала о встрече с Владимиром Путиным. Она по-тихому его удалила. Блогеры и спортивные фанаты прислали скриншоты». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, она понимает, почему Этери Тутберидзе это сделала. «Дочь Тутберидзе живет в Америке. У самой нее есть в Америке недвижимость. Поэтому, скорее всего, Этери Тутберидзе навострилась туда. Или боится, что ее внесут в черный список. Она под Москвой строит катки и припрашивает денег на это дело у государства. Тутберидзе, определись, где ты будешь строить катки? Здесь или в Майами», — заметила Жигалова.

Напомним, что Этери Тутберидзе сохраняет молчание по поводу событий на Украине. При этом ее дочь действительно большую часть года находится в США.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.