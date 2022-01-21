«Знают, где находится Астрахань?»: жители города высмеяли Дэвис и Смолкина за «учебу» в местном вузе

Фигуристы с прошлого года числятся в Астраханском государственном техническом университете.

Жители Астрахани высмеяли дочь тренера Этери Тутберидзе фигуристку Диану Дэвис и ее возлюбленного и партнера по танцам на льду Глеба Смолкина после информации, что звезды поступили в Астраханский государственный технический университет.

«Наверное, в Астрахани легче всего сделать дипломы о высшем образовании», «Знают, где находится Астрахань?», «Наш университет единственный, кто готов выдать дипломы без приезда в вуз», — стали подшучивать в комментариях в городских пабликах жители Астрахани.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Дэвис и Смолкина. Жители отмечают, что фигуристы могут учиться по индивидуальному плану. Сдавать сессии они могут дистанционно, сообщает ugolzreniya.com.

Отметим, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин — студенты первого курса Астраханского государственного технического университета. Причем числятся они на очном отделении. В вуз они были зачислены в прошлом году.

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