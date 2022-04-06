«Мы гордимся!»: Макеева рассказала о серьезном успехе 17-летнего пасынка

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в прошлом году. Старший сын предпринимателя Андрей быстро нашей общий язык с актрисой и перебрался из Словении в Москву к отцу и мачехе.

Прошлой осенью Андрей поступил в колледж, он учится на проектировщика. В учебе молодой человек делает большие успехи, чем радует мачеху и отца.

«Хотите крутую новость? Андрюха едет на Олимпиаду от колледжа по трем дисциплинам: математика, ОБЖ (собирает и разбирает автоматы за 32 секунды), английский. Умница! Мы гордимся», — написала Макеева в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Мальков попросил помощи у всех неравнодушных. Бизнесмен не знает, где и чем занимаются его младшие, которых Светлана Малькова в марте перевезла из Словении в США.

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