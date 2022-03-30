«Дебил»: Малькова эмоционально высказалась в адрес старшего сына, который решил жить с отцом и Макеевой

После развода родителей Андрей перебрался из Словении в Москву.

До знакомства с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении. Там у него была жена Светлана и четверо детей. После развода старший сын – 17-летний Андрей – решил жить с отцом и мачехой в Москве. Ранее он утверждал, что не поддерживает общение с мамой.

Накануне в телеграм-канале, который Анастасия Макеева доверила вести своей помощнице Нике Вершининой, был опубликован скриншот переписки Светланы и тренера по спортивной гимнастике Людмилы Короленко. Специалист утверждала, что Андрей хотел рассказать на своей странице в соцсети о том, где он вырос. Решение сына разгневало Малькову так, что она не сдержала эмоций.

«Дебил. Завтра выложу пост», — высказалась Малькова.

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Напомним, на днях Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. В Сети предполагают, что многодетная мама вступила в секту.

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