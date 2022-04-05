Потерял все, живет в обычной многоэтажке: что случилось с королем гламура Сергеем Зверевым

Стилист Аллы Пугачевой не скрывает, что ему не хватает средств.

В июле королю гламура Сергею Звереву исполнится 59 лет. Как оказалось, к столь солидному возрасту стилист Аллы Пугачевой пришел ни с чем.

Он несколько лет пытался кардинально изменить свою жизнь — уехал на родину в Бурятию, где плотно занялся общественной деятельностью, выступая за спасение Байкала. Затем решил уйти в политику, но не смог выиграть борьбу за депутатское кресло. В итоге вернулся в столицу.

Теперь Сергей Зверев живет в обычной многоэтажке, постоянно сражаясь с сотрудниками ЖКХ. Стилисту то мусорку под окно поставят, то трубы у него потекут, то еще какая-то коммунальная проблема назреет — о гламуре уже и речи нет, да и от фирменных каблуков он отказался.

Мало того — Зверев потерял все свои салоны красоты, которые посещали в Москве знаменитости первого эшелона.

«Какой доход? Он был вообще? Нет. Я никогда этого не стеснялся и всегда говорил это. Это такое время. И салоны закрываются, и бутики, и дома мод», — процитировал Сергея Зверева сайт 5-tv.ru.

Сейчас звезда пытается построить карьеру дизайнера, уже создав несколько коллекций на бумаге. Однако спонсоры никак не находятся, чтобы воплотить его идеи в жизнь.

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