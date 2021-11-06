«Чем-то обидел?»: Сергей Зверев столкнулся с хулиганами в торговом центре

Группа мужчин преследовала и издевалась над имиджмейкером Сергеем Зверевым. Инцидент случился в одном из торговых центров столицы.

Зверев не запаниковал и смог дать хулиганам словесный отпор.

«Зачем вы так некрасиво себя ведете? Это же некрасиво! Идет человек, вам не мешает. Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести», — возмутился Зверев.

Неизвестные мужчины узнали в толпе звезду и стали преследовать Зверева, выкрикивая оскорбления. Хулиганы снимали буллинг-преследование на камеру телефона.

Мужчины крупного телосложения отпускали неприличные шутки в сторону Сергея. Причиной стал внешний вид знаменитости, который не понравился толпе.

Звереву удалось скрыться от обидчиков. Заявлять в полицию об инциденте Сергей не стал.

Отметим, что Telegram-канал «Двач» сообщил о потасовке звезды и его хейтеров.

Напомним, ранее Сергей Зверев рассказал, почему Лариса Гузеева оказалась в больнице. Артист уверен, что коронавирус стал последствием тяжелой работы исполнительницы главной роли «Жесткого романса».

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