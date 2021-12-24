Максим Галкин рассказал, как Сергей Зверев ущипнул покойника на похоронах

24 декабря вышел новый выпуск YouTube-шоу «Вопрос ребром», в котором компанию рэперу Басте составил телеведущий Максим Галкин.

Когда зрители задали Василию Вакуленко вопрос о его похоронах (артист заранее приготовил музыку и фотографии для этого события), Галкин вспомнил казус про траурное событие, который ему рассказал известный стилист Сергей Зверев.

«Его пригласили выступать на похоронах. Ну, может быть, врет, конечно. Но он так убедительно рассказывал, и весь его админ подтверждал эту историю, — начал повествование Максим. — Он говорит: «Макс, меня тут пригласили, на Рублевке, все в белом… Покойный так хотел, чтобы вы выступили». И я прихожу».

А в то время была очень популярна программа «Розыгрыш» на Первом канале. Зверев подумал, что это приглашение — фикция (хотя ему заплатили приличные деньги за выступление), и его просто хотят снять для комедийного шоу.

«Меня вызвали на сцену, а в зале покойный лежит. Все в белом, и я думаю, это же розыгрыш, сейчас я к нему подойду и его ущипну. И он вскочет, покойный, — продолжил цитировать Зверева Галкин, пародируя его манеру речи. — Я там выступаю, все дела, ля-ля-тополя, я к нему на каблуках иду. Подхожу к покойному и, значит, так, раз — а он холодный!»

В итоге покойник оказался настоящий, но чем для Зверева закончилось это выступление, Максим так и не уточнил.

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