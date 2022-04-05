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Беременная, в белом платье, с букетом роз: Рита Агибалова предстала на свадебном фото с мужем Павлом Марсо

Бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и Павел Марсо отметили седьмую годовщину совместной жизни.

Беременная, в белом платье, с букетом роз: Рита Агибалова предстала на свадебном фото с мужем Павлом Марсо
Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо. Фото: соцсети

Экс-участники проекта «Дом-2», супруги Рита Агибалова и Павел Марсо 5 апреля отмечают медную свадьбу.

В честь этого события Рита Агибалова поделилась в соцсетях свадебным снимком, на котором они вместе с Павлом Марсо предстали в ЗАГСе в день своего бракосочетания.

Рита Агибалова в тот момент была на последних сроках беременности. Через полтора месяца после свадьбы она родила дочку Бэллу.

На снимке из ЗАГСа отчетливо виден округлившийся животик Риты Агибаловой, представшей в белом кружевном платье и с букетом разноцветных роз.

Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо в день свадьбы
Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо в день свадьбы. Фото: соцсети

«7 лет со дня свадьбы. С годовщиной нас. Не вижу смысла расписывать, как сильно я люблю своего мужа, главное, он это знает», — написала под фото Рита Агибалова.

Напомним, брак с Павлом Марсо стал для нее вторым. Ранее Рита Агибалова была замужем за Евгением Кузиным, от которого родила сына Митю.

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