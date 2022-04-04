«Эмоции от новых мест»: Рита Агибалова поделилась редким фото подросшей дочери и брата

Сын Ирины Агибаловой, Олег, приехал в гости к старшей сестре и племянникам.

Дети бывшей участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой очень дружны между собой. Так, сейчас ее младший наследник Олег гостит на Кипре у своей старшей сестры Риты Агибаловой и ее мужа Павла Марсо.

Супруги стараются делать так, чтобы гостю было у них интересно. Рита Агибалова показывает брату Кипр.

На этот раз они отправились на прогулку по жилому массиву, в котором находится особняк Риты Агибаловой и Павла Марсо.

«Всегда брату предлагаю куда-нибудь съездить, когда он прилетает в гости. Как бы хорошо нам не было дома, в памяти остаются эмоции от новых мест, даже если это овраг в конце нашего комплекса (это все, куда я уговорила сходить). А еще остаются вот такие классные фото на память», — поделилась Рита Агибалова в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором запечатлела брата со своей дочкой от Павла Марсо, Бэллой.

Девочка обожает своего дядю Олега и не отходит от него. На фото видно, как за последнее время подросла и изменилась Бэлла.

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