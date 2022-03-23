«Я не из тех, кто любит быть в положении»: Рита Агибалова из «Дома-2» напомнила, как выглядела во время беременности

Экс-участница реалити-шоу Рита Агибалова поделилась архивным снимком, который был сделан во время ожидания малыша.

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова — мама двоих детей. У нее подрастает сын Митя от брака с Евгением Кузиным и дочка Бэлла — от нынешнего мужа Павла Марсо.

По просьбе своих подписчиц, которые готовятся стать мамами, Рита Агибалова рассказала о том, как протекали две ее беременности.

«Я не из тех, кто любит находиться в положении, — призналась Рита Агибалова. — Беременность — это не болезнь, но у меня обе протекали не айс. Каждый раз я набирала 25 кг. Первый раз я думала, что раз я беременна, значит, мне надо есть за двоих (какая глупая я была), во второй раз я была уверена, что смогу этому противостоять, но увы. Итог: растяжки и долгое восстановление… Так что, девочки! Не повторяйте моих ошибок! Больше правильного питания и увлажняющих кремов!»

Публикацию Рита Агибалова сопроводила архивным снимком, на котором запечатлелась во время одной из своих беременностей. Рита позирует в платье цвета фуксии на фоне цветущей вишни.

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