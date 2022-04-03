Мамин пупсик: Алена Рапунцель подловила кроху-сына в полосатом боди после пробуждения

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель тает от любви и нежности к новорожденному наследнику.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой.

Ее новорожденному сыну нет еще и месяца, и Алена Рапунцель часто признается в микроблоге, что пока с трудом верит в то, что у нее уже двое детей.

У Алены, напомним, есть трехлетний сын Богдан от отношений с Ильей Яббаровым.

Алена Рапунцель наслаждается первыми днями общения с малышом, имени которого не раскрывает.

В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлела кроху-сына после пробуждения. Ребенок лежит в своей кроватке, он облачен в полосатое боди, белые носочки, на руках у малыша «зайчики», чтобы он себя не покарябал.

«Доброе утро», — подписала видео Алена Рапунцель.

Лицо новорожденного сына молодая мама пока не показывает, в кадре оно прикрыто игрушкой.

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