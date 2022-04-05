Челка-шторка и шелковое платье: Ольга Бузова вслед за Клавой Кокой похвасталась преображением

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что порой так много работает, что времени нет даже на сон. Но даже с таким плотным графиком артистка старается усердно следить за собой.

В 36 лет она еще не обрела счастья в личной жизни, поэтому старается выглядеть женственно. На съемках шоу «Звезды в Африке» она носила и шорты, и элегантные платья с разрезами.

Теперь Бузова вернулась в Москву. Из-за погоды ей приходится носить бомберы и косухи. Однако на съемках она то и дело облачается в летние наряды. На этот раз артистка запечатлелась в коротком шелковом платье на запах.

Нежный наряд цвета какао также дополнила новая прическа. Ольга собрала волосы в пучок, сделав челку-шторку, которая стала актуальна в прошлом году. Макияж с акцентом на губы завершил лук.

По словам Бузовой, она рада носить наряды российских брендов. К слову, она поправилась, поэтому выбрала фасон, который стройнит и маскирует живот. Поклонники восхитились таким преображением.

«Какая хорошенька», «Ох, как классно», «А может короткую стрижку? Лицо сразу открыто», «Такая тут весенняя», «Очень удачный образ», «Любуюсь вами», «Какой молодец стилист! Прическа огонь», — стали писать подписчики. Добавим, что в этот же день Клава Кока сменила имидж. Она нарастила волосы и облачилась в платье с модным принтом.

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