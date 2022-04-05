И голова мытая, и макияж на лице: вернувшаяся в Россию Собчак появилась преображенной на шоу

Будучи в Израиле, Ксения Собчак совсем забыла про свой внешний вид.

Ксения Собчак, улетев в Израиль, удивила публику своим неухоженным видом в кадре. Ведущая появлялась на своих шоу без макияжа, одетой абы как, с немытой и даже непричесанной головой.

Когда об этом стали писать не только в Сети, но и в СМИ, Ксения Анатольевна ответила – дескать сильно переживает, не может даже привести себя в порядок на фоне стресса. Божена Рынска, к слову, поддержала приятельницу, заявив, что тоже «будет бомжевать».

А вот блогер Лена Миро уверена, что ведущая просто не умеет за собой ухаживать и без стилистов на чужбине выглядеть иначе не может.

Любопытно, что, вернувшись в Россию, Ксения Собчак то ли переживать перестала, то ли все-таки посетила стилистов и визажистов. Свидетельство тому – вполне опрятный вид с чистыми волосами и макияжем в новой программе.

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