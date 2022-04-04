«Сижу в Москве»: Ксения Собчак тайно вернулась в Россию из Израиля

Звезда планирует провести в столице РФ бизнес-мероприятие и заработать на этом.

Ксению Собчак российская публика ждала не раньше 20-х чисел апреля, ведь именно на эти даты в Москве был запланирован бизнес-форум с участием ведущей.

Светская львица специально опубликовала эту информацию в своих социальных сетях, чтобы морально подготовить народ к своему появлению, да и заработок для звезды явно будет не лишним с учетом трат на поездку в Израиль, где она пребывала с сыном с конца февраля.

Но оказалось, что Ксения Собчак уже по-тихому прилетела из Тель-Авива. Об этом стало известно из ее телеграм-канала, где она вскользь озвучила известие.

«Сижу в Москве, пишу сценарии к новостям», — написала журналистка на своем канале «Кровавая барыня».

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