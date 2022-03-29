«Нам уже две недельки»: Алена Рапунцель показала новорожденного сына в полный рост

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой. Сейчас она получает удовольствие от каждой минуты общения с новорожденным сыном.

Алена Рапунцель даже решила отметить промежуточную дату со дня появления на свет ее ребенка – две недели.

В микроблоге она опубликовала снимок новорожденного малыша, наряженного в красивый белый костюмчик с принтом в виде корон.

Лицо сына Алена Рапунцель прикрыла открыткой, давая понять, что пока не готова представить малыша поклонникам. Имени младенца она пока тоже не сообщила.

«Нам уже 2 недельки. Мы уже дольше гуляем, меньше немного спим и кстати очень сильные. Хватает так за пальчики, что не разожмешь», — рассказала о сыне Алена Рапунцель.

Она призналась, что ей все еще не верится, что она – мама двух сыновей. У Алены Рапунцель есть еще трехлетний сын Богдан от отношений с Ильей Яббаровым. Мальчик очень хорошо принял младшего брата.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.