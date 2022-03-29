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«Нам уже две недельки»: Алена Рапунцель показала новорожденного сына в полный рост

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что наслаждается статусом мамы двух мальчиков.

«Нам уже две недельки»: Алена Рапунцель показала новорожденного сына в полный рост
Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель 14 марта во второй раз стала мамой. Сейчас она получает удовольствие от каждой минуты общения с новорожденным сыном.

Алена Рапунцель даже решила отметить промежуточную дату со дня появления на свет ее ребенка – две недели.

В микроблоге она опубликовала снимок новорожденного малыша, наряженного в красивый белый костюмчик с принтом в виде корон.

Лицо сына Алена Рапунцель прикрыла открыткой, давая понять, что пока не готова представить малыша поклонникам. Имени младенца она пока тоже не сообщила.

Новорожденный сын Алены Рапунцель
Новорожденный сын Алены Рапунцель. Фото: соцсети

«Нам уже 2 недельки. Мы уже дольше гуляем, меньше немного спим и кстати очень сильные. Хватает так за пальчики, что не разожмешь», — рассказала о сыне Алена Рапунцель.

Она призналась, что ей все еще не верится, что она – мама двух сыновей. У Алены Рапунцель есть еще трехлетний сын Богдан от отношений с Ильей Яббаровым. Мальчик очень хорошо принял младшего брата.

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