Два фото — 14 лет назад и сейчас: Вика Цатурян показала редкие кадры с сынишкой-первенцем

Экс-участница «Дома-2» поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором ей не больше 16 лет. На руках Виктория держит сына.

Виктория Цатурян в своем микроблоге поделилась двумя памятными снимками, показав, как за 14 лет поменялись они с сыном. Первенца экс-участница проекта «Дом-2» родила еще будучи молоденькой девушкой. На первом снимке Вике не больше 16 лет, она держит на руках кроху-сына. А на втором фото — запечатлена уже повзрослевшая Виктория с сынишкой-подростком.

«16 лет! Страх забеременеть жил во мне долгих десять лет, никаких детей как минимум до 30! Я твердила каждый раз, когда меня спрашивали, а когда хочешь второго?! Огромный страх за последующую беременность после того, как родила сына, прорабатывала почти год… Подключилась еще зацикленность и миллион других тараканов в голове: что я хочу показать своим примером? Во-первых, дать надежду никогда не отчаиваться, анализировать и понимать, что сидит в нашей голове. Во-вторых, без этого, к сожалению, мы не пройдем тот опыт души, который должны пройти», — поделилась своими переживаниями Виктория.

Экс-участница «Дома-2» все-таки решилась подарить малыша нынешнему возлюбленному Руслану Мацьолеку. 1 апреля у пары родился сынишка Милан. Виктория Цатурян поделилась с поклонниками первым снимком с малышом.

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