«Я должна чувствовать себя маленькой девочкой»: Валя Карнавал намекнула, что Саша Стоун не герой ее романа

Популярная тиктокерша Валя Карнавал в свои 20 замуж не спешит, хотя и мечтает о большой семье. По словам звезды, в будущем она видит себя многодетной мамой.

В последнее время Вале приписывали роман с Сашей Стоуном, он же 22-летний блогер и музыкант Александр Зарубин. Недавно пара обрадовала своих фанатов, подтвердив отношения. Давать какие-то комментарии на этот счет Карнавал не хочет, а вот о том, каким должен быть ее будущий муж – рассказала.

«Мужчина должен быть сильнее меня по характеру, а я ведь достаточно сильная: много работаю, у меня куча разных дел и обязанностей. Я обеспечиваю свою семью и у меня много всего, о чем я забочусь ежедневно. Но я должна рядом с мужчиной чувствовать себя маленькой девочкой, которой будет позволено не решать проблемы и не ломать себе голову. Надо, чтобы мой мужчина сказал бы мне, что он все сделает сам», — рассказала Валя в интервью «Вокруг ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Карнавал решилась на серьезный шаг, сделав изменения во внешности.

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