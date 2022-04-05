«У него предательски пальма свисает»: Жигалова рассекретила местопребывание Дорна

Журналистка Алена Жигалова в эфире программы «Агония шоубиза» рассекретила местопребывание украинского музыканта Ивана Дорна.

«Иван Дорн на вопрос, почему он находится не на территории своей родины, запричитал: «Ой, ну что вы. Я там не пригожусь. Я физически не годен». А меня заинтересовал фон, на котором говорил Иван. Там пальмочки были, солнце светило. Ну там такая белая стена. Видно, что Ваня долго искал очень темное место там, где он находится». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, было видно, что Иван Дорн находится на Мальдивах. «У него предательски пальма свисает. Ясно, что он не на родине. У Ивана Дорна круче получаются заявления, что он изымает песни с российских сервисов. Закрывает все представительства на территории России. А какие у Дорна могут быть представительства? Представительства его носков на территории России. И почему Мальдивы? Вы знаете цены. Там полтора миллиона стоит просто спуститься с лодки на остров, три миллиона — пройти до своей виллы, еще пять — пожрать, и шесть — обратно улететь. И сидит он там на целый месяц», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Иван Дорн не раз негативно высказывался за последнее время о России. При этом он почти все свои деньги заработал в нашей стране.

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