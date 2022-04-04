«Выступление нельзя снимать»: агент Дорна рассказала, за какую сумму певец даст концерт в России

Агент музыканта Ивана Дорна Екатерина в соцсетях озвучила сумму, за которую украинский певец готов выступить на корпоративе в России.
«Гонорар — 40 тысяч евро, плюс расходы по райдерам. Выступление нельзя снимать, публиковать, рассказывать в соцсетях. В случае если мы пройдем на следующую стадию переговоров, нужно будет проговорить еще ряд уточняющих моментов по гостям и другим возможным моментам».
Ранее музыкант не раз негативно высказывался в адрес россиян. Он отмечал, что ноги его больше в России не будет. Судя по всему, за хорошие деньги он готов поступиться принципами. Кстати, ранее прошла информация, что за большие деньги выступит в нашей стране и другой украинский певец Макс Барских.
Добавим, что примерно месяц назад Иван Дорн разорвал все контракты с российскими компаниями. Кроме того, он запретил прослушивание своих песен на территории России.
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