«Выступление нельзя снимать»: агент Дорна рассказала, за какую сумму певец даст концерт в России

Украинский музыкант ранее не раз негативно высказывался о нашей стране.

Агент музыканта Ивана Дорна Екатерина в соцсетях озвучила сумму, за которую украинский певец готов выступить на корпоративе в России.

«Гонорар — 40 тысяч евро, плюс расходы по райдерам. Выступление нельзя снимать, публиковать, рассказывать в соцсетях. В случае если мы пройдем на следующую стадию переговоров, нужно будет проговорить еще ряд уточняющих моментов по гостям и другим возможным моментам». Агент Ивана Дорна

Ранее музыкант не раз негативно высказывался в адрес россиян. Он отмечал, что ноги его больше в России не будет. Судя по всему, за хорошие деньги он готов поступиться принципами. Кстати, ранее прошла информация, что за большие деньги выступит в нашей стране и другой украинский певец Макс Барских.

больше по теме Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для слушателей из России А сам певец ранее заявлял, что в связи со сложившейся ситуацией лейбл временно приостанавливает сотрудничество с российскими артистами.

Добавим, что примерно месяц назад Иван Дорн разорвал все контракты с российскими компаниями. Кроме того, он запретил прослушивание своих песен на территории России.

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