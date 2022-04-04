«Русофобия в действии»: Калашникову возмутили действия Chanel в адрес россиян

В бутиках Chanel покупательниц теперь просят предоставит паспорт. И если он оказывается российским, то товар не продают. Певица и модель Анна Калашникова возмущена таким положением дел.

«Русофобия в действии. Я это испытала и на своем примере. Недавно сынишке исполнилось 7 лет и я в качестве подарка купила нам путешествие в Дубай. Так вот, мы прилетели с Данюшей в Дубай и пошли гулять в Молл. Я хотела посмотреть сережки, сумки в Chanel. Поскольку я часто приезжаю в Дубай, как ведущая Недели моды, менеджеры Chanel меня узнали, подошли ко мне и говорят: «Мы знаем, что вы знаменитость в России, знаем, что вы повезете туда покупки, поэтому мы не можем вам продать вещи нашего бренда», — рассказала Калашникова в своей соцсети.

По словам популярной блондинки, теперь она намерена отказаться от вещей и аксессуаров данного бренда.

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