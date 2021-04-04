Модница недели в YouTube: Собчак с маньяком – 10 баллов, а Жигалова с Дробышем не дотянула

Кто в YouTube всех милее, всех румяней и моднее? Этим вопросам задалась Teleprogramma.pro, но так как волшебного зеркальца у нас нет, за ответами мы пришли к стилисту-имиджмейкеру, преподавателю имиджелогии Ларисе Тимиряевой.

Для сравнения были выбраны самые известные YouTube-дивы самых рейтинговых российских шоу на видеохостинге. Представляем четырех претенденток на звание «Модница недели»:

«Роль дна играет черный»

Итак, начнем с Ксении Анатольевны, а точнее с образа, в котором ведущая пришла на резонансное интервью со скопинским маньяком. Черные брюки, голубая кофта в стиле оверсайз и грубая обувь в тон верха. Вроде ничего необычного, но Собчак вышла эффектно.

Эксперт Лариса Тимиряева не только оценила наряд, но и сумела «прочесть» посыл, заложенный в формы, фактуры и цвета:

«Уютный, располагающий образ. Невероятно красивый цвет получился в сочетании лазурного оттенка кофты и морской волны рисунка. Он усилил голубизну цвета глаз Ксении. Объем и оттенок верха комплекта поддержаны обувью. Очень интересная игра перехода от морской волны кроссовок в более темный чернильный оттенок носок и затем черный — брюк. Все это ассоциируется с игрой моря от голубизны поверхности до черноты морских глубин. Получилось целостно и гармонично: от небесно-лазурного, с переходом в цвет морской волны, до глубины моря и дна, где роль дна играет черный.

Образ с одной стороны мягкий и расслабленный, но с другой — холодный по цветовому комбинированию. Он охлаждает и успокаивает, а черный цвет добавляет контраста и глубины. Если учесть тему передачи – 10 баллов 100%».

«Алене хорошо бы придумать «фишечку»»

Пока Собчак беседовала с маньяком, Алена Жигалова взяла интервью у продюсера Виктора Дробыша. Насколько выбранный ведущей комплект подходит лично ей и уместен в заданном формате оценила стилист-имиджмейкер:

«Образ лаконичный, минималистичный, базовый: серая водолазка, бежевое пальто, джинсы, кроссовки. Обычно, стиль минимализма используют, когда хотят все внимание направить на свою персону, чтобы ничто не отвлекало на одежду или украшения, а чистую базу, как правило, носят, чтобы не привлекать к себе внимание. Не понятно, какую именно задачу ставила Алена перед данным образом.

Ведущей хорошо бы придумать и внедрять какую-нибудь «фишечку», чтобы она отражала ее собственный стиль и перекликалось с форматом шоу. Алена харизматичная, в ней чувствуется контраст мягкой женственности и жесткого стержня. Все это можно было бы отражать в образах. Добавлю, что у нее грамотно подобрана стрижка и диагональ в прическе, но можно добавить больше асимметрии.

Поскольку передача имеет свой формат, а образ базовый, больше 5 баллов поставить не могу».

«Такие кофты на пике популярности»

Ведущая шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук совершила путешествие в ближайшее Подмосковье. В замок – именно так новые хоромы окрестили журналисты – к популярному блогеру Иде Галич. Эксперты редко ругают Бондарчук за стилистические ошибки вот и этот раз не стал исключением:

«Контрастный и модный образ. Сколько нежности и женственности добавляет Светлане пудровый, почти нюдовый оттенок топа, юбки и мягкой кофты, принтованной под леопарда.

Такие объемные кофты в весенне-летнем сезоне 2021 года просто на пике популярности. Но в данном комплекте она не только играет роль тренда, но и хорошо уравновешивает вещи «с разных полюсов»: довольно плотные черные колготки и грубая «мужская» обувь, спорили бы с нежной юбкой в бельевом стиле.

Образ организован в модной тенденции контраста разных стилей и совмещения несовместимого. Уютная, домашняя мягкость и гламурные жесткие пайетки – это утрированная женственность «инь», а грубая обувь – «ян». Все так увязано и уравновешенно, что смотрится целостно и гармонично, а главное, что Светлана в этом образе выглядит органично, естественно, и попадает под формат своего шоу. 10 баллов».

«От нее невозможно оторвать глаз»

Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман устроила, так сказать, посиделки для книголюбов и разместила на своем канале выпуск книжного клуба «А почитать?». Гости были интересными, но Шихман затмила всех:

«Брючный костюм-тройка оттенка «языки пламени» в сочетании с рыжими вьющими волосами образуют яркий, просто огненный образ! Ирина приковывает к себе внимание и от нее невозможно оторвать глаз. Самое интересное, что красный не затмевает Шихман, а наоборот подчеркивает ее харизму и внутреннюю яркость.

Мужской стиль в женской моде – это уже классика. Красивые модные ботильоны с квадратным мысом на шнуровке гармонично перекликаются с серым цветом пуговиц.

Образ в стиле «Буржуазный шик». Однозначно 10 баллов, поскольку досмотрела до конца, не только из-за содержания, но и благодаря магическому образу ведущей. Единственное, она затмила собой всю приглашенную аудиторию. И получается, что гостей слушаешь, но смотришь только на Шихман. Не знаю, какая ставилась имиджевая задача, «плюс» это или «минус».

Подводим итог

Интересная ситуация получается. Эксперт поставила наивысшую оценку сразу трем образам: по 10 баллов получили наряды Ксении Собчак, Ирины Шихман и Светланы Бондарчук. Констатируем, что «Модницей недели» по версии портала Teleprogramma.pro стали сразу три ведущие. Поздравляем победительниц с победой!

«Серебро» получила Алена Жигалова, образ которой не дотянул до «золота» на 5 баллов.

А кого бы вы поставили на первое место?

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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