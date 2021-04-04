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Модница недели в YouTube: Собчак с маньяком – 10 баллов, а Жигалова с Дробышем не дотянула

Выбрать оказалось совсем непросто: Ксения отличилась голубизной глаз, Шихман – оттенком «языки пламени», Бондарчук – женственностью, а Жигалова – минимализмом.

Модница недели в YouTube: Собчак с маньяком – 10 баллов, а Жигалова с Дробышем не дотянула
Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак. Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Кто в YouTube всех милее, всех румяней и моднее? Этим вопросам задалась Teleprogramma.pro, но так как волшебного зеркальца у нас нет, за ответами мы пришли к стилисту-имиджмейкеру, преподавателю имиджелогии Ларисе Тимиряевой.

Для сравнения были выбраны самые известные YouTube-дивы самых рейтинговых российских шоу на видеохостинге. Представляем четырех претенденток на звание «Модница недели»:

  1. Ведущая шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак.
  2. Ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.
  3. Ведущая шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук.
  4. Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман.

«Роль дна играет черный»

Итак, начнем с Ксении Анатольевны, а точнее с образа, в котором ведущая пришла на резонансное интервью со скопинским маньяком. Черные брюки, голубая кофта в стиле оверсайз и грубая обувь в тон верха. Вроде ничего необычного, но  Собчак вышла эффектно.

Эксперт Лариса Тимиряева не только оценила наряд, но и сумела «прочесть» посыл, заложенный в формы, фактуры и цвета:

«Уютный, располагающий образ. Невероятно красивый цвет получился в сочетании лазурного оттенка кофты и морской волны рисунка. Он усилил голубизну цвета глаз Ксении. Объем и оттенок верха комплекта поддержаны обувью. Очень интересная игра перехода от морской волны кроссовок в более темный чернильный оттенок носок и затем черный — брюк.

Все это ассоциируется с игрой моря от голубизны поверхности до черноты морских глубин. Получилось целостно и гармонично: от небесно-лазурного, с переходом в цвет морской волны, до глубины моря и дна, где роль дна играет черный.

Ксения Собчак. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Образ с одной стороны мягкий и расслабленный, но с другой — холодный по цветовому комбинированию. Он охлаждает и успокаивает, а черный цвет добавляет контраста и глубины. Если учесть тему передачи – 10 баллов 100%».

Ксения Собчак. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Алене хорошо бы придумать «фишечку»»

Пока Собчак беседовала с маньяком, Алена Жигалова взяла интервью у продюсера Виктора Дробыша. Насколько выбранный ведущей комплект подходит лично ей и уместен в заданном формате оценила стилист-имиджмейкер:

«Образ лаконичный, минималистичный, базовый: серая водолазка, бежевое пальто, джинсы, кроссовки. Обычно, стиль минимализма используют, когда хотят все внимание направить на свою персону, чтобы ничто не отвлекало на одежду или украшения, а чистую базу, как правило, носят, чтобы не привлекать к себе внимание. Не понятно, какую именно задачу ставила Алена перед данным образом.

Алена Жигалова. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ведущей хорошо бы придумать и внедрять какую-нибудь «фишечку», чтобы она отражала ее собственный стиль и перекликалось с форматом шоу. Алена харизматичная, в ней чувствуется контраст мягкой женственности и жесткого стержня. Все это можно было бы отражать в образах. Добавлю, что у нее грамотно подобрана стрижка и диагональ в прическе, но можно добавить больше асимметрии.

Алена Жигалова. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Алена, блин!».

Поскольку передача имеет свой формат, а образ базовый, больше 5 баллов поставить не могу».

«Такие кофты на пике популярности»

Ведущая шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук совершила путешествие в ближайшее Подмосковье. В замок – именно так новые хоромы окрестили журналисты – к популярному блогеру Иде Галич. Эксперты редко ругают Бондарчук за стилистические ошибки вот и этот раз не стал исключением:

«Контрастный и модный образ. Сколько нежности и женственности добавляет Светлане пудровый, почти нюдовый оттенок топа, юбки и мягкой кофты, принтованной под леопарда.

Ида Галич и Светлана Бондарчук. Фото.
Блогер Ида Галич и ведущая YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Света вокруг света».

Такие объемные кофты в весенне-летнем сезоне 2021 года просто на пике популярности. Но в данном комплекте она не только играет роль тренда, но и хорошо уравновешивает вещи «с разных полюсов»: довольно плотные черные колготки и грубая «мужская» обувь, спорили бы с нежной юбкой в бельевом стиле.

Ида Галич и Светлана Бондарчук. Фото.
Блогер Ида Галич и ведущая YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук.
Фото: кадр из YouTube-шоу «Света вокруг света».

Образ организован в модной тенденции контраста разных стилей и совмещения несовместимого. Уютная, домашняя мягкость и гламурные жесткие пайетки – это утрированная женственность «инь», а грубая обувь – «ян». Все так увязано и уравновешенно, что смотрится целостно и гармонично, а главное, что Светлана в этом образе выглядит органично, естественно, и попадает под формат своего шоу. 10 баллов».

«От нее невозможно оторвать глаз»

Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман устроила, так сказать, посиделки для книголюбов и разместила на своем канале выпуск книжного клуба «А почитать?». Гости были интересными, но Шихман затмила всех:

«Брючный костюм-тройка оттенка «языки пламени» в сочетании с рыжими вьющими волосами образуют яркий, просто огненный образ! Ирина приковывает к себе внимание и от нее невозможно оторвать глаз. Самое интересное, что красный не затмевает Шихман, а наоборот подчеркивает ее харизму и внутреннюю яркость.

Ирина Шихман. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман.
Фото: кадр из YouTube-шоу «А поговорить?».

Мужской стиль в женской моде – это уже классика. Красивые модные ботильоны с квадратным мысом на шнуровке гармонично перекликаются с серым цветом пуговиц.

Ирина Шихман. Фото.
Ведущая YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман.
Фото: кадр из YouTube-шоу «А поговорить?».

Образ в стиле «Буржуазный шик». Однозначно 10 баллов, поскольку досмотрела до конца, не только из-за содержания, но и благодаря магическому образу ведущей. Единственное, она затмила собой всю приглашенную аудиторию. И получается, что гостей слушаешь, но смотришь только на Шихман. Не знаю, какая ставилась имиджевая задача, «плюс» это или «минус».

Подводим итог

Интересная ситуация получается. Эксперт поставила наивысшую оценку сразу трем образам: по 10 баллов получили наряды Ксении Собчак, Ирины Шихман и Светланы Бондарчук. Констатируем, что «Модницей недели» по версии портала Teleprogramma.pro стали сразу три ведущие. Поздравляем победительниц с победой!

«Серебро» получила Алена Жигалова, образ которой не дотянул до «золота» на 5 баллов.

А кого бы вы поставили на первое место?

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Лариса Тимиряева. Фото.
Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Фото: личный архив.

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