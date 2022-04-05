«Цвет просто нереальный»: Ксения Бородина выбрала ультрамодную стеганую куртку на весну

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Многие зрители знают ее благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что за последние годы заработала целое состояние. Ксения растит двоих детей — Марусю и Теону.

В прошлом году она рассталась с Курбаном Омаровым. Теперь телеведущая даже не общается с ним, предпочитая, чтобы все вопросы он решал с няней. Примечательно, что звезда теперь чаще покупает себе дорогостоящи подарки.

Не так давно Бородина похвасталась новой квартирой. А вот в ЦУМе она теперь не закупает. После ухода люксовых брендов с отечественного рынка даже для нее некоторые цены стали слишком большие.

А продукты она теперь пробует закупать на рынке. Однако телеведущая любит хорошо выглядеть, поэтому ищет новые магазины. На этот раз Ксения покрасовалась в стеганой пуховой куртке цвета лаванды.

«Вчера ходила по магазинам в поисках легкой куртки. Ничего не нашла. Потом ночью сидела, смотрела и нашла на сайте очень прикольную страничку с куртками. Я честно могу сказать, молодцы, что с утра уже доставили. Во-вторых, она классная. Сейчас пойду на тет-а-теты и попробую, как оно. Хочется чего-то легкого! Уже все, зима не может быть бесконечной! Совсем ветровку носить еще холодно, а такая история сейчас в самый раз. Тем более послезавтра уж +12. Ну и цвет просто нереальный, завораживает! Очень красиво!» — заявила звезда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!