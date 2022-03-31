«Шесть тысяч за коробку?»: Бородина в пуховике-дутике и джинсах отправилась на рынок за продуктами

Телеведущая вместе с Натальей Варвиной отправилась за покупками. Она решила сэкономить на покупках, но цены поразили их.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей «Дома-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Обычно телеведущая регулярно путешествует. Она также любит носить брендовые наряды.

Но недавно из-за санкций многие магазины ушли с российского рынка. В список вошли и многие люксовые марки. После этого звезда решила не закупаться в ЦУМе.

А 31 марта Бородина решила отправиться на рынок вместе с подругой Натальей Варвиной. Они встретились после работы. Телеведущая облачилась в джинсы и черный пуховик-дутик.

Образ дополнили меховые лоферы и дорогостоящая сумка Hermes. Она собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж. Ксения сначала наблюдала за подругой, которая, как оказалась, часто там закупается. Но даже Варвиной не делали больших скидок, хоть она и постоянный клиент.

«Вот понимаете, она со мной нигде не танцует и не тусуется, кроме как в „ФудСити“. Здесь она как рыба в воде. Связалась я с этой Варвиной. Наташ, куда идти? Как так подорожало? Шесть тысяч за коробку? Говорила, тут дешевле. Что-то не знаю», — уточнила звезда.

«А для меня скидка? Ну что это за скидка 100 рублей? 6600? Ну ладно. Было 6800, теперь хоть так. Это хорошие, самые вкусные», — пообщалась Варвина с продавцом.

К слову, Ксения также сообщила, что за коробку клубники ей предложили заплатить почти четыре тысячи рублей. После покупок на рынке они пришли в магазин. Там телеведущая закупилась конфетами. При этом она вспомнила, как на ее первую свадьбу ей прям в лицо прилетела курага. Бородина домой на этот раз вернулась с пакетами сладостей.

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