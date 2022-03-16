«Теперь не по карману»: Бородина в белой косухе прошлась по полупустому ЦУМу с Варвиной

Теперь телеведущая закупается в обычных торговых центрах. Она удивилась тому, как повысились цены.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Еще недавно она баловала себя брендовыми обновками.

Телеведущая следит за трендами и старается выглядеть стильно. Однако недавно в России закрыли свои бутики Dior, Prada, Chanel, Louis Vuitton и ряд других брендов. А оставшиеся кампании взвинтили цены.

16 марта Бородина успела посетить спортзал, а потом отправилась на встречу с Натальей Варвиной. Они устроили шопинг. В машине телеведущая покрасовалась в белой кожаной косухе и рубашке в клетку.

«Предварительно закупившись в „Афимоле“ мы приехали поесть с Натальей Варвиной в ЦУМ. Дело в том, что нам эта история теперь не по карману. Пойдем поедим хотя бы», — отметила она.

После обеда Ксения прошлась по коридорам с закрытыми витринами Dior, Prada, Chanel.

«Мне нравится фраза временно закрыли, ориведерчи», — сказала звезда. «А Chanel просто закрыл шторку, как в душе», — посмеялась она.

Телеведущая зашла в магазин итальянского бренда Mach & Mach, который знаменит своими изящными босоножками с бантиком, но цены на них теперь еще выше.

«173 тысячи», — с трудом произнесла Бородина.

Также она решила посмотреть цену на туфли Versace, которые прозвали Bratz в честь кукол. У нее уже есть такая пара, но она купила обувь за цену почти в два раза меньше.

«Я брала за 90, а сейчас 165 тысяч», — удивилась телеведущая.

Напомним, что одну из популярных соцсетей в России запретили. Блогеры, у которых миллионы подписчиков, теперь теряют свой доход. Бородина тоже много зарабатывала на рекламе в соцсетях.

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