«Теперь не по карману»: Бородина в белой косухе прошлась по полупустому ЦУМу с Варвиной

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Еще недавно она баловала себя брендовыми обновками.
Телеведущая следит за трендами и старается выглядеть стильно. Однако недавно в России закрыли свои бутики Dior, Prada, Chanel, Louis Vuitton и ряд других брендов. А оставшиеся кампании взвинтили цены.
16 марта Бородина успела посетить спортзал, а потом отправилась на встречу с Натальей Варвиной. Они устроили шопинг. В машине телеведущая покрасовалась в белой кожаной косухе и рубашке в клетку.
«Предварительно закупившись в „Афимоле“ мы приехали поесть с Натальей Варвиной в ЦУМ. Дело в том, что нам эта история теперь не по карману. Пойдем поедим хотя бы», — отметила она.
После обеда Ксения прошлась по коридорам с закрытыми витринами Dior, Prada, Chanel.
«Мне нравится фраза временно закрыли, ориведерчи», — сказала звезда.
«А Chanel просто закрыл шторку, как в душе», — посмеялась она.
Телеведущая зашла в магазин итальянского бренда Mach & Mach, который знаменит своими изящными босоножками с бантиком, но цены на них теперь еще выше.
«173 тысячи», — с трудом произнесла Бородина.
Также она решила посмотреть цену на туфли Versace, которые прозвали Bratz в честь кукол. У нее уже есть такая пара, но она купила обувь за цену почти в два раза меньше.
«Я брала за 90, а сейчас 165 тысяч», — удивилась телеведущая.
Напомним, что одну из популярных соцсетей в России запретили. Блогеры, у которых миллионы подписчиков, теперь теряют свой доход. Бородина тоже много зарабатывала на рекламе в соцсетях.
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