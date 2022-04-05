Главные ошибки при планировании ремонта
Видео
Топ-7 кроссовок на все времена
Видео

«Удивительно, что дырой назвали Гагарину, а не Барских»: Жигалова негативно высказалась о Поляковой

По словам журналистки, украинская певица поет в стиле «ранней Аллегровой».

«Удивительно, что дырой назвали Гагарину, а не Барских»: Жигалова негативно высказалась о Поляковой
Макс Барских. Фото: Global Look Press

Журналистка Алена Жигалова в своем шоу «Агония шоубиза» высмеяла украинскую певицу Ольгу Полякову, которая ранее раскритиковала исполнительницу Полину Гагарину.

Ольга Полякова
Ольга Полякова. Фото: соцсети

«Полину Гагарину назвали дырой и пожелали смерти. Удивительно, что дырой назвали Полину Гагарину, а не Макса Барских. Ольга Полякова. Наверняка вы не знаете, кто это. Это такая украинская дива, которая поет в стиле ранней Ирины Аллегровой, а выглядит как Филипп Киркоров. Она в перьях обычно выступает. У нее яркие наряды. Никто ее песен не знает, но она периодически на кого-то нападает».

Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, Ольга Полякова поняла, что не сможет так хорошо, как Полина Гагарина, спеть «Кукушку», поэтому и решила отомстить. «Вы посмотрите на наряды и виды Ольги Поляковой. Ну и решите, кто из них дыра с Гагариной», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что украинская певица Ольга Полякова обвинила Полину Гагарину в лицемерии. Она заявила, что россиянка перестала для нее существовать.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алена ЖигаловаИрина АллегроваМакс БарскихОльга ПоляковаПолина Гагарина