Полина Гагарина анонсировала выход новой песни «Навсегда»

Это будет уже вторая новинка от певицы в апреле 2022 года.

Весна 2022 года выдалась весьма продуктивной для Полины Гагариной. Певица не только восседает в красном кресле вокального шоу «Голос. Дети», но и выпускает новые песни.

1 апреля она объявила о выходе композиции «Оставить след», которая является саундтреком к новому фильму «Стикер» (премьера в кино – 21 апреля). А 8-го числа Полина представит слушателям песню «Навсегда». 3 апреля она опубликовала в соцсетях короткое анонсирующее видео с музыкальным отрывком.

Два сингла за один месяц – для Гагариной это сильно. Напомним, что за весь 2021 год артистка выпустили только две новые песни, причем одна из них – дуэт, записанный для чемпионата по фигурному катанию.

А что касается полноформатных альбомов, то у 35-летней певицы их всего три, последний вышел в 2016 году.

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