«Она для меня умерла»: Полякова отправила Гагариной сообщение со словами «Покойся с миром»

Как отметила певица, талантливый человек возложил свои способности на алтарь зла.

Певица Ольга Полякова в одном из украинских шоу раскритиковала певицу Полину Гагарину, которая молчит в социальных сетях о происходящем в мире.

Как заметила Ольга Полякова, такие как Полина Гагарина — самые настоящие «дыры российского шоу-бизнеса», которым плевать, что творится кругом.

«Такой талантливый человек возложил свой талант на алтарь зла. Если честно, я написала ей личное сообщение: «Покойся с миром». Ну и там еще «хороших» слов. Она для меня умерла». Ольга Полякова

Ранее Ольга Полякова обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Она утверждала, что композитор предлагал ей интимную связь. Взамен обещал сделать известной на весь мир.

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