«Сегодня +20, тепло во всех смыслах»: Екатерина Стриженова с мужем покинула Россию

Телеведущая отметила, что на чужбине доброе слово становится особенно ценным.

Телеведущая Екатерина Стриженова в «Телеграме» сообщила, что вместе с мужем Александром уехала из России. Она передала привет всем своим поклонникам из Еревана.

«Сегодня +20, тепло во всех смыслах. На улице подходят люди и говорят: «Добро пожаловать в Армению!» Екатерина Стриженова

По словам Екатерины Стриженовой, за последнее время она услышала много негатива в свой адрес. «Я поймала себя на том, что за эти сорок дней под прессом массированной антироссийской повестки, когда телефон краснеет от проклятий, доброе слово становится особенно ценным!» — заметила телеведущая.

Напомним, что Екатерина Стриженова — известная российская телеведущая. В этом году ей исполнилось 54 года.

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