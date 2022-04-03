«Сказка какая-то»: Стриженова в пудровом пальто в пол и черном платке на голове предстала в заснеженном саду

Известная телеведущая Екатерина Стриженова вместе с семьей побывала в Переделкино.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова поделилась в телеграм-канале видео, на котором запечатлена во время прогулки в заснеженном саду.

Екатерина Стриженова при этом восторгается красотами и удивляется метаморфозам природы.

«Вот такие у нас двенадцать месяцев тут. Сказка какая-то сегодня здесь. Тепло, а посмотри, все ветки в снегу», — говорила в кадре Екатерина Стриженова. «Апрель с кем-то поменялся», — слышен голос мужа Екатерины Александра Стриженова.

Судя по всему, именно он снимал видео с участием жены.

Екатерина Стриженова для прогулки по апрельскому заснеженному саду облачилась в платье в пол синего цвета, пудровое пальто, а на голову повязала черный платок. В руках Екатерина Стриженова держит роскошный букет роз.

Все происходит в Переделкино, куда Екатерина Стриженова приехала вместе с семьей, чтобы почтить память своего папы Владимира Токманя, которого не стало 46 лет назад.

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