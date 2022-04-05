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«Были три выпуска, которые никто не видел»: Харламов назвал потенциального победителя «Игры»

По словам шоумена, эта команда очень хороша шла по дистанции.

«Были три выпуска, которые никто не видел»: Харламов назвал потенциального победителя «Игры»
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов в «Телеграм» ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, кто бы победил, на его взгляд, в шоу «Игра», если бы проект не закрыли.

«Вот тоже интересный вопрос. Если бы «Игра» продолжилась, то кто, на ваш взгляд, выиграл бы. Мне честно искренне кажется, что «Красноярск». Очень хорошо они шли. Рубились бы с «Камызяками», наверное».

Гарик Харламов

Как отметил Харламов, «были еще три выпуска, которые никто не видел». «Красноярск» очень хорошо шел. Я думаю, что так бы «Красноярск» и был», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено еще в прошлом году на канале ТНТ. Одна из возможных причин: проект очень напоминал, как считают некоторые, КВН.

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