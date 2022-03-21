Пока брат отбывает: сестра Ефремова развязала борьбу за родовое гнездо

Заслуженный артист Михаил Ефремов после апелляции обязан отсидеть в колонии за смертельное ДТП 7,5 года, почти 1,5 года он уже пробыл за решеткой. А пока актер отбывает наказание, его сестра Анастасия Ефремова устроила тяжбы за их родовое гнездо в Подмосковье.

Дом на 20 сотках восемь лет строил отец Насти и Михаила народный артист СССР Олег Ефремов.

Анастасия рассказала на шоу НТВ «Звезды сошлись», что сейчас пытается оформить в собственность землю под домом. В него она переехала еще 35 лет назад.

«Олег Ефремов был членом-пайщиком ДСК «Чайка», и за ним закреплено по документам «строение». В 2000 году папы не стало, и мы с Мишкой стали разбираться по наследству. Мишке досталась квартира, а мне этот дом — совершенно справедливо, так как я его достраивала, я там жила», — поведала Ефремова.

А вот 20 соток земли так и остались закреплены за кооперативом. Анастасия очень переживает, ведь почему-то другим его членам довольно быстро удалось забрать в собственность земли под домами, а ей никак не отвечают по этому делу. Тем не менее юрист в студии заверил, что отмежевать землю вполне реально.

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