Как выбрать модную куртку косуху
Видео
Модные платья на весну и лето 2022 года
Видео

Любит ходить в буфет, работает швеей: чем занимается Михаил Ефремов в колонии

Сестра заслуженного артиста рассказала, как живет ее брат в заключении.

Любит ходить в буфет, работает швеей: чем занимается Михаил Ефремов в колонии
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Рress

Михаил Ефремов вот уже почти полтора года находится за решеткой, отбывать срок заслуженному артисту предстоит еще 6 лет. Как рассказала его сестра Анастасия в программе «Звезды сошлись» на НТВ, он вполне освоился в колонии и пользуется там уважением.

Работает Михаил Олегович швеей — пришивает замки-молнии к медицинской форме. Не сетует, спокойно выполняет норму.

Михаил Ефремов. Фото: Global Look Рress

В свободное время читает книги, частенько захаживает в местный буфет. Сестра говорит, что даже поправился, так нравится местная готовка. Да и родственники передают домашние вкусности, это не запрещено.

Примерно раз в неделю Ефремов созванивается с сестрой, остальные пишут ему рукописные письма через систему ФСИН. В колонии их распечатывают и отдают актеру.

Анастасия считает благом для своего брата заключение за решетку, говорит, «целее будет», и подумает над своей жизнью. Время есть.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ЕфремовМихаил Ефремовновости goоgle