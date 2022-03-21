Любит ходить в буфет, работает швеей: чем занимается Михаил Ефремов в колонии

Сестра заслуженного артиста рассказала, как живет ее брат в заключении.

Михаил Ефремов вот уже почти полтора года находится за решеткой, отбывать срок заслуженному артисту предстоит еще 6 лет. Как рассказала его сестра Анастасия в программе «Звезды сошлись» на НТВ, он вполне освоился в колонии и пользуется там уважением.

больше по теме Пока брат отбывает: сестра Ефремова развязала борьбу за родовое гнездо Михаилу Ефремову осталось отбывать еще шесть лет.

Работает Михаил Олегович швеей — пришивает замки-молнии к медицинской форме. Не сетует, спокойно выполняет норму.

В свободное время читает книги, частенько захаживает в местный буфет. Сестра говорит, что даже поправился, так нравится местная готовка. Да и родственники передают домашние вкусности, это не запрещено.

Примерно раз в неделю Ефремов созванивается с сестрой, остальные пишут ему рукописные письма через систему ФСИН. В колонии их распечатывают и отдают актеру.

Анастасия считает благом для своего брата заключение за решетку, говорит, «целее будет», и подумает над своей жизнью. Время есть.

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