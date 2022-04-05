«Я по жизни против любого рода конфликтов»: осужденный Михаил Ефремов сделал заявление из колонии

После начала действий России по защите Донбасса на Украине многие знаменитости обозначили свою позицию. Настало такое время, в которое отмолчаться или сохранить нейтралитет невозможно – поклонники требуют от своих кумиров конкретики.

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О собственном мнении высказались Максим Галкин Чулпан Хаматова, Анна Нетребко, Николай Басков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе и другие селебрити. Подал голос и актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП. Он сейчас отбывает наказание в Белгородской колонии и от его лица высказался сайту МК.ru адвокат Петр Хархорин

«Ефремов сказал следующее: «Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», процитировал его адвокат

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