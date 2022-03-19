«Главное, чтобы была возможность лед залить»: Журова оценила идею Плющенко поехать в ДНР

Конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова поддержала идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступить в ДНР.

«Героическая затея! Главное, чтобы была возможность лед залить, а остальное неважно. Женя — большой молодец! Он думает, не только о себе, а переживает за весь российский спорт». Светлана Журова

Как заметила Светлана Журова, она верит, что многие фигуристы поддержат порыв Евгения Плющенко. Его команда точно будет с ним. При этом Журова заметила, что с реализацией могут быть проблемы. Хотя все при желании сделать реально. Искусственный лед, как она сказала, требует определенных затрат. Журова верит, что жизнь, спорт и радость вернутся в ДНР, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Евгений Плющенко заявил, что хотел бы выступить в ДНР. Он собирается обратиться в Министерство спорта с данным предложением.

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