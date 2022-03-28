«Она что, голая там?»: Тарасова похвалила Медведеву за фотосессию в журнале Maxim

Чемпионка мира по фигурному катанию 22-летяя Евгения Медведева удивила публику своим появлением на обложке мужского журнала Maxim. Красавица-спортсменка предстала в апрельском выпуске, работая над ним еще с начала года.

Звезда льда позировала для глянца в купальнике, блистая роскошной фигурой и женственными линиями.

Однако не менее удивила публику реакция заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на эту фотосессию.

«Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное, чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше, что с этого?» — сказала, как отрезала Тарасова в беседе с корреспондентом Metaratings.ru.

Тренер заметила, что такие фотосессии положительно сказываются на репутации фигурного катания, популяризируя его. И заявила, что Медведева может делать все, что ей заблагорассудится.

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