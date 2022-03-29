Тысячи разбросанных игрушек: Рудковская показала спальню девятилетнего сына Плющенко

Яна Рудковская является известным продюсером. В свое время она ездила с Димой Биланом на «Евровидение». Светская львица счастлива в браке с Евгением Плющенко.

Они живут в огромном особняке, где растят детей: девятилетнего сына Сашу, которого близкие зовут Гном Гномыч, а также малыша Арсения. Также Яна признавалась, что с ней живут и сыновья от первого брака, которые уже взрослые.

В последнее время Рудковская все чаще появляется на публике. Недавно она покаталась на коньках с Лерой Кудрявцевой. А вот 29 марта продюсер поделилась видео в соцсети старшего сына.

Она показала его дизайнерскую спальню в пудровых тонах. Она соединена с игровой комнатой. На полу были рассыпаны тысячи игрушек «Лего». Яна сняла шуточное видео, где Саша передразнивал ее.

«Надеюсь это не проблема убрать игрушки?» — говорит он.

Поклонники удивились тому, сколько у мальчика игрушек. Другие отметили, что Саша молодец, так как успевает не только заниматься фигурным катанием, но и просто наслаждаться детством. «Какой он классный», «Вот это хоромы», «Игрушек просто тьма», «Ему там год их собирать», «Вот Гном Гномыч и не на льду», — стали писать пользователи Сети. А в это время Плющенко нянчился с младшим наследником.

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