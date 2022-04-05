«В декабре получила большие деньги»: Варшавер проговорился о тринадцатой зарплате Захаровой

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro проговорился о большой тринадцатой зарплате, которую получила дочь покойного худрука Марка Захарова Александра.

«Она нахальная, некрасивая дама. Ведет себя безобразно, недостойно. Приходит в театр и по-хамски разговаривает с людьми. Со многими не здоровается. А наши артисты ценят директора. В декабре Александра Марковна получила большие деньги — тринадцатую зарплату. Это заплатил ей театр». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, у Александры Захаровой сегодня в театре четыре главные роли. «Никто у нее не отнимал никакие роли. Захарова все лжет. Только как можно так лгать и врать. Ее все актеры терпеть не могут. Она уже не артистка, а дамочка. Считает, что если у нас есть второй состав, то значит, у нее воруют роли. Это она говорит при артистах. Она не стесняется. Думает, что является какой-то ценностью для театра. К сожалению, уже нет. Есть другие чудные и талантливые артисты, которые являются звездами «Ленкома», — заметил Марк Варшавер.

Ранее Александра Захарова не раз негативно высказывалась в адрес Марка Варшавера. Она, в частности, отмечала, что директор лишает ее работы.

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