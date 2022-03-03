Елена Захарова вернулась из испанских гастролей домой

Как отметила актриса, она благодарна всем, кто за нее волновался.

Актриса Елена Захарова в Instagram сообщила, что вернулась домой после своих испанских гастролей, которые выдались не с самыми приятными приключениями.

«Спасибо всем, кто волновался, мы дома! Спасибо Станиславу, директору, за оперативность и заботу о нашем возвращении! Гастроли были чудесные». Елена Захарова

«Хорошо, что все обошлось, а то мы стали уже волноваться», «Мы рады. Слава богу, что все обошлось», — заявили в комментариях пользователи.

Ранее стало известно, что Елена Захарова уехала в Испанию на гастроли с театром «Школа современной пьесы». Она не могла вернуться на родину из-за решения Евросоюза закрыть небо для российских самолетов. Каким образом звезда все-таки добралась до России — пока неизвестно.

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