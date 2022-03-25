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«Театру необходимы средства»: Варшавер рассказал, куда пойдут деньги ограбившего «Ленком» бизнесмена

Как отметил директор с расширенными полномочиями, средства направят на уставную деятельность.

«Театру необходимы средства»: Варшавер рассказал, куда пойдут деньги ограбившего «Ленком» бизнесмена
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер заявил, что изъятые у бизнесмена Фарида Ахвердиева деньги будут направлены на уставную деятельность театра.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

«Любому театру всегда необходимы средства. Нас ценит Департамент культуры за то, что мы стараемся меньше просить у государства денег, обходиться по возможности внебюджетными средствами. Так что для нас эта сумма станет хорошим подспорьем».

Марк Варшавер

По словам Варшавера, он рад, что мошенник получил восемь лет колонии. Недвижимость бизнесмена будет продана, а полученные с ее реализации деньги вернут театру, сообщает МК.ru.

Напомним, что Хамовнический районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы предпринимателя Фарида Ахвердиева, причинившего ущерб «Ленкому» на 170 миллионов рублей. Бизнесмен присвоил себе акции, принадлежащие театру.

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Марк ВаршаверМарк Варшавер последние новостиТеатр "Ленком"Фарид АхвердиевХамовнический суд