«Будет счастье, когда он вернется»: Варшавер — о штрафах к Хазанову, который уехал в Латвию

Как отметил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями, пока актер приехать на родину не может.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что актер Геннадий Хазанов не понесет штрафных санкций из-за своего отъезда в Латвию. В связи с этим спектакль в театре с его участием пришлось перенести.

«Пока Хазанов не может вернуться оттуда. Никаких штрафов, конечно, в отношении него применено не будет. Он — великий актер. Не он срывает, так случилось». Марк Варшавер

Как заметил Марк Варшавер, звездный актер очень хочет репетировать и играть.

«Мы его ждем. Скоро вернется и мы продолжим работать. Никакой трагедии в его отсутствии нет. Просто человека нет. Это будет счастье, когда он вернется», — заметил Марк Варшавер.

Напомним, что спектакль «Американские горки» с участием Геннадия Хазанова перенесен в «Ленкоме» на май. Сам актер сейчас находится, по предварительным данным, в Юрмале.

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