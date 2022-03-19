«Эта команда должна была выиграть, а ты ее завалила»: Голубкина рассказала о судействе в КВН

Актриса была в кресле жюри несколько раз.

Актрису Марию Голубкину несколько приглашали в жюри КВН. Закулисье проекта немного удивило звезду. По ее словам, после одной из программ ей сделали замечание. Организаторам не понравилось то, что Мария ставила не те оценки, которые нужны были.

«Меня приглашали два или три раза. Кто-то из постоянных членов жюри был занят, надо было его заменить. Позвали меня. Приятно, спасибо. После игры, правда, попеняли мне: «Не те оценки поставила, вот эта команда должна была выиграть, а ты ее завалила. Я говорю, откуда я знала, какие надо, я честно судила», — рассказала Мария Голубкина news.ru.

Добавим, ранее Мария Голубкина высказалась о тех звездах, которые в спешном порядке покинули Россию. По словам актрисы, она не собирается никуда уезжать.

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