Когда срывает крышу: ТНТ покажет выпуск «Звезды в Африке» с незапланированным ураганом

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке», который зрители ТНТ увидят 3 апреля, наконец-то будет показан тот самый ураган, что разрушил лагерь российских знаменитостей.

Однако участников проекта штормят не только погода, но и внутренние дрязги. Звезды разделились на две коалиции и стараются выжить друг друга на голосованиях. А тут организаторы, как назло, подкидывают испытания, в которых добыть еду можно, только действуя сообща.

Да и разве можно ссориться, когда на кону не только еда, но и существование самого лагеря? Напомним, в результате урагана зона лаунжа была полностью разрушена. Тент, которым накрывалась площадка, порвался и обрушился, сломав опорные конструкции. Мебель оказалась разбита вдребезги. На восстановление декораций организаторам проекта потребовалось несколько дней.

Как звезды пережили бурю — смотрите ураганный выпуск «Звезды в Африке» 3 апреля в 19:00 на канале ТНТ и в Rutube.

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