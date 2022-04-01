«Вынудили остаться там»: бывшая свекровь Хаматовой – о странностях эмиграции актрисы в Латвию

Многие поклонники Чулпан Хаматовой были удивлены тому, что она бросила свой благотворительный фонд.

Бывшая свекровь Чулпан Хаматовой актриса Ольга Волкова встала горой за свою экс-невестку, намекнув на некие обстоятельства, из-за которых та решила сбежать из России.

Не секрет, что для многих россиян решение Чулпан Хаматовой улететь в Латвию было шоком, ведь она является сооснователем благотворительного фонда «Подари жизнь», в деятельности которого активно принимала участие. Теперь он продолжает работу, но уже без непосредственного участия звезды.

Журналисты МК спросили Ольгу Волкову, тяжело ли ей читать про Чулпан Хаматову в СМИ и Сети.

«Конечно! Очень тяжело! Но Чулпан вынуждена там быть», — ответила артистка.

Потом она опять заговорила о неких «обстоятельствах», когда у нее попытались узнать, вернется ли звезда в Россию.

«Как она может приехать, если она осталась там. По обстоятельствам, которые вынудили ее оставаться там. Какие? Я не знаю», — сказала Волкова.

Отметим, что Чулпан Хаматова увезла в Латвию и внучку Ольги Волковой Арину, которую родила от ее сына артиста Ивана Волкова.

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